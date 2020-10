Hospital de campanha da Arena Fonte Nova será desativado

Falta pouco para a Arena Fonte Nova deixar de funcionar como um hospital de campanha e voltar a ser um estádio de futebol. É que o hospital de campanha montado no local vai ser desativado em breve.

Transformada em hospital de campanha desde o começo de junho, a Fonte Nova já não recebe mais pacientes com covid-19, mas ainda tem três pessoas internadas em seus leitos. Como os pacientes estão estáveis, a expectativa é que recebam alta ainda durante esta semana, possibilitando a desativação do hospital de campanha.

Apesar disso, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), o estádio manterá em sua estrutura alguns equipamentos médicos, caso seja necessária uma reativação de leitos futuramente. Ao todo, o espaço tem 240 leitos, sendo 140 clínicos e 100 de UTI, todos para o público adulto.

Com a desativação, a Arena Fonte Nova fica apta a receber jogos de futebol novamente. No entanto, não há uma data de quando será a reestreia nos gramados do local.