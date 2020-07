Hospital de campanha de Feira recebe mais oito leitos de UTI

Mais oito leitos de UTI foram abertos na noite desta terça-feira (7) no hospital de campanha para tratamento da covid-19 em Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, Colbert Martins (MDB). Segundo ele, os novos leitos começaram a funcionar já na noite desta terça e visam reforçar o atendimento e não colapsar a saúde da cidade.

"Colocamos à disposição da população agora a noite os oito novos leitos de UTI, prontos para receber pacientes em regulação. Tenho trabalhado dia e noite, buscando sempre o melhor para todos, principalmente neste momento em que estamos enfrentando uma fase difícil devido ao aumento dos casos de coronavírus em nossa cidade", afimou Colbert.

Também nesta terça, Feira voltou a fechar o comércio na cidade. O aumento do número de casos após a prefeitura decidir abrir o comércio foi tema de reportagem do CORREIO esta semana. A prefeitura anunciou que também fechará feira livre. A cidade tem 4.294 casos confirmados da doença e 59 óbitos, de acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab)

Com a medida, a oferta de UTI na unidade aumentou em 80%, saltando de 10 para 18 leitos para atender aos pacientes com covid-19 que apresentam sintomas mais graves. Além disso, são 40 leitos clínicos, que não foram ampliados devido à baixa demanda.