Hospital de Campanha Fonte Nova abre processo seletivo para profissionais

O Hospital de campanha montado na Fonte Nova abrirá novas vagas para profissionais de saúde e funções de apoio. O processo seletivo será aberto nesta quinta-feira (7).

As vagas são para médicos clínico e intensivista, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, engenheiro de segurança do trabalho, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, técnicos de laboratório e de radiologia, técnicos de segurança do trabalho e de informática, auxiliar de manutenção, auxiliar de suprimentos, agente administrativo recepção e portaria, agente operacional de lavanderia/rouparia, técnico de enfermagem.

Para participar da seleção, basta enviar um e-mail para a Fundação Gonçalves e Sampaio (FGS Saúde), através do endereço curriculo@fgssaude.org, e sinalizar, no assunto da mensagem, qual cargo deseja ocupar. A organização social foi vencedora do processo licitatório para a gestão da unidade que vai receber pacientes adultos com Síndrome Respiratória Aguda Grave (COVID-19) via Central Estadual de Regulação.

O Hospital de campanha da Arena Fonte Nova tem previsão de inauguração no dia 18 de maio e terá 100 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 140 leitos de enfermaria, instalada na área dos camarotes.