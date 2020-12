Hospital Dia do Hospital Geral Roberto Santos suspende os atendimentos temporariamente 

O Hospital Dia do Hospital Roberto Santos (HGRS), no Cabula, suspenderá temporariamente os procedimentos a partir do dia 1 de janeiro de 2021 (sexta-feira). De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a medida tem a intenção de garantir a saúde dos pacientes diante do aumento do número de casos de Covid-19 no Estado.



Todos os pacientes que tinham cirurgias agendadas estão sendo informados da suspnsão temporária dos atendimentos. Segundo a Sesab, tão logo sejam retomados os serviços, os procedimentos serão remarcados.



O Hospital Dia realiza cirurgias eletivas. Não é emergência. Os demais atendimentos do HGRS continuam funcionando.



Cirurgias

Criado para ampliar a capacidade do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, o Hospital Dia dispõe de três salas de cirurgias de pequeno porte e 12 leitos de recuperação pós-anestésica. Há, ainda, ambulatórios de cirurgia geral, vascular, plástica, cirurgia de joelho e cirurgia de mama.



Para ser atendido no local, o usuário deve estar no Sistema Lista Única. Ou seja, os municípios fazem o agendamento de acordo com o perfil dos pacientes e os encaminham para os ambulatórios, já munidos dos exames necessários. Na data da cirurgia, o cidadão comparece em jejum ao Hospital Dia e, antes do procedimento, passa por consulta de enfermagem, nutrição e serviço social.



O Hospital Dia do HGRS está localizado no andar térreo do edifício principal, ao lado da emergência pediátrica. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (71) 3117-7559 e 4141-5641.