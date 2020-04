Hospital do Cacau passa por processo de desinfecção

O Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, passou por um processo de desinfecção nesta segunda-feira (27). A limpeza da unidade de saúde, que tem recebido pacientes infectados com a covid-19, foi feita por bombeiros militares especialistas em ocorrências com agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares (QBRN).

“Estamos com nove militares na missão. O nosso objetivo na unidade é realizar o procedimento de desinfecção em todos os ambientes do hospital com técnicas e táticas precisas. Dessa forma, vamos deixar o ambiente o mais seguro possível, seja para os profissionais de saúde ou pacientes”, explicou o major BM Alan Guanais.

A ação foi uma solicitação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), que divulgou em seu boletim mais recente que a cidade do sul baiano já contabiliza 178 casos confirmados do novo coronavírus, com quatro mortes.

O município com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes é Ilhéus (1096,55). Para tentar frear o contágio, a prefeitura local publicou um decreto que obriga que todos os habitantes utilizem máscaras ao sair às ruas. Além disso, o Governo da Bahia já cogita adotar lockdown na cidade.

"Se isso não for feito, haverá dezenas de mortes em Ilhéus e Itabuna, não há condição de manter essa taxa de 20% e até 30% de crescimento de casos em um dia”, disse o governador Rui Costa.