Hospital do Homem: unidade de atendimento urológico é inaugurada em Salvador

O baiano que precisar de assistência médica, em caráter de urgência ou eletivo, na especialidade de urologia tem agora um destino principal. É que, nesta quarta-feira (14), foi inaugurado o Hospital do Homem, no bairro do Cabula, em Salvador.

A unidade, que está localizada na área do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), passa a ser o centro de referência da especialidade em território baiano e tem a estimativa de realização de 4,2 mil consultas ambulatoriais e 470 procedimentos cirúrgicos a cada mês.

Entre os serviços de saúde urológica disponíveis na unidade, estarão a ultrassonografia, a biópsia guiada por ultrassonografia, a sala de endoscopia urinária, a sala de urodinâmica e a sala de litotripsia extracorpórea.

Coordenador da urologia do HGRS, Joabe Carneiro afirma que o funcionamento do hospital vai ampliar o atendimento da especialidade no estado e ajudar a reduzir a fila para procedimentos cirúrgicos urológicos.

"Amplia aqui o que já existia no Roberto Santos, que tinha cirurgia endoscópica, a laser e para câncer. Esse hospital vai melhorar o influxo de pacientes do interior, sendo uma nova porta de entrada. [...] Já existe uma fila para esses procedimentos que foi diminuída nos últimos meses e vai continuar assim", fala.

O coordenador não soube dizer quantos baianos esperam por cirurgias urológicas. Procurada para informar o tamanho desta fila na regulação, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) não respondeu até o fechamento desta reportagem.

Para a construção do Hospital do Homem, foi investido mais de R$ 1,3 milhão entre obras e aquisição de equipamentos para o espaço, que conta com três salas de operação e dez leitos. Lucas Batista, professor e chefe do serviço de urologia do Hospital das Clínicas da UFBA, faz uma avaliação positiva do equipamento.

"É muito importante ter um hospital do homem porque a medicina de forma geral ainda carece de serviços especializados. Temos poucos hospitais que oferecem serviços completos como esse. [...] É fundamental a existência de uma unidade para realizar consultas, avaliações, prevenção e tratamento de patologias", destaca Batista, que elogia a escolha de Joabe Carneiro para a coordenação da unidade.

Presente na inauguração, o governador Rui Costa também destacou a abertura da unidade e incentivou homens a se consultarem e passarem por exames no local. Ele afirmou que a masculinidade tóxica, muitas vezes, age em descompromisso com a vida.

"É alimentada por diversos preconceitos em relação a exames como o do toque para descobrir problema na próstata. Muitos adiam ou não fazem, descobrindo assim muito tardiamente. [...] Aí, quando sentem o sintoma, vão procurar e já está avançado. E, nessa área, o tempo faz toda diferença", completa.

O Hospital do Homem vai funcionar em regime de plantão, 24 horas por dias nos sete dias da semana.