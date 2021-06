Hospital Espanhol celebra São João com musicoterapia e apresentação da Banda da Guarda Civil Municipal

Um dia para esquecer da tristeza e deixar o clima de São João alegrar os corações de quem se recupera da covid-19. Foi isso que o Hospital Espanhol proporcionou aos seus pacientes nesta quarta-feira (23) ao som de muita música junina.

Primeiro, às 16h, as enfermarias da unidade de saúde receberam a Musicoterapia Junina. Depois, foi a vez da Banda da Guarda Civil Municipal engrossar o arrasta-pé com uma apresentação repleta de sucessos juninos na parte externa do hospital.

Para a coordenadora das Enfermarias do Hospital Espanhol, Claudiana Pereira, essa ação é significativa por trazer boas lembranças em um período de tristeza. "Qualquer tipo de festa que remete a bons tempos, à alegria é válida, principalmente neste ano. Os pacientes estão tristes e isolados em uma sala hospitalar, dentro de um quarto, lembrando de todo esse momento. Então, agora é extremamente significante que a gente lembre dos bons momentos para que eles se recuperem mais rápido", disse a profissional que é natural de Jequié e, pelo segundo ano, não vai festejar a data.

Claudiana também destacou o poder da alegria na recuperação dos pacientes. "A gente não pode deixar de ofertar amor, carinho e alegria, que são os principais remédios pra recuperação contra o covid-19. Que é uma doença que gera extrema ansiedade. Então, nosso objetivo aqui é lutar com todas as forças pela recuperação dos pacientes e o amor e o carinho são as principais forças", revelou

Dona Anadeti Ribeiro Matos, de 72 anos, é uma das pacientes do hospital. Baiana radicada em São Paulo, e apaixonada por São João, ela veio a Salvador a passeio e se contaminou com o novo coronavírus. Internada desde o dia 16 de junho, ela acompanhou a musicoterapia com muita alegria. E fez questão de deixar um alerta: "Pense bem na vida porque a gente só tem uma. E fique em casa com a família, faça sua festinha em casa e não em aglomeração. Porque estamos vivendo um momento muito triste, com muitas mortes. Então, se cuidem e não saiam pra não pegar o que eu peguei e estou aqui agora. Não desejo isso pra ninguém", avaliou.

E quem vai curtir o São João em casa é a dona Josina Pereira dos Santos, de 63 anos. Natural de Rio Real, ela ficou uma semana internada no hospital e teve alta ao som do forró. Com muita animação, os profissionais da unidade fizeram um túnel bem no estilo da quadrilha junina para dona Josina passar.

Unidade de referência

O Hospital Espanhol, em Salvador, começou a funcionar no dia 22 de abril de 2020, como o Centro de Tratamento Covid-19, referência no estado com 160 leitos disponíveis e capacidade para 220. No início da 2ª onda da pandemia, em meado de outubro do ano passado, teve a sua capacidade ampliada para 240 leitos: 160 de UTI e 80 de enfermaria.

Está operando hoje, um ano depois, com os 250 leitos (160 de UTI e 90 de enfermaria) e uma média móvel de 80% de ocupação. Um dos maiores índices de leitos ocupados já registrados, até o momento, desde o início da pandemia e que vem se mantendo nos últimos meses.

Em um ano de funcionamento e muito trabalho dos seus quase 1.200 funcionários, o Hospital já contabilizou mais de cinco mil internações e cerca de 3,2 mil altas de pacientes que venceram a luta contra o coronavírus. Mais de mil vidas não conseguiram vencer esta luta e foram perdidas.

