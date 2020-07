Hospital Espanhol disponibiliza atendimento psicológico virtual para pacientes e familiares

O Hospital Espanhol, que tem recebido pacientes com a covid-19, disponibiliza gratuitamente terapia psicológica virtual para os pacienes e familiares. Neste moemnto de pandemia, o isolamento das pessoas internadas em tratamento tem mexido muito com o equilíbrio psicológico deles e das famílias.

“A falta de contato presencial com a família, em um momento delicado como este, só agrava o estado emocional dos envolvidos. Por isso, o nosso cuidado com o lado emocional do paciente que interfere muito na sua recuperação", afirma a médica Thayse Barreto, diretora geral do Hospital Espanhol.

Esta realidade, assim como outras, foi detectada na pandemia. E passou a ser identificada como processo hospitalar, instalado e adaptado, no Hospital Espanhol, de acordo com as necessidades que vão surgindo. Esse cenário é novo inclusive na área médica.

A psicóloga Adriana Freire, responsável pela prestação do serviço de atendimento psicológico do Hospital, se surpreende com a positividade dos resultados.

“Há pessoas que nunca tiveram a oportunidade de contato com um profissional de psicologia. E justamente neste instante de dor, incertezas, medo e isolamento, encontram este apoio. Temos acompanhado a evolução de muitos atendidos de maneira surpreendentemente positiva. E isto só tem ajudado para o tratamento dos positivados para covid-19”, comenta Adriana.

Os funcionários do hospital também estão sendo beneficiados com o serviço, considerando o nível de estresse que enfrentam para atuarem na linha de frente. Muitos deles, permanecendo em isolamento das suas famílias, por prevenção e cuidado com os entes queridos.