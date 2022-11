Hospital Geral Roberto Santos realiza mutirão de consultas urológicas

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) realizará, nos dias 19 e 20 de novembro, um mutirão de consultas urológicas para homens com idade a partir de 45 anos. A iniciativa acontece em alusão ao Novembro Azul, campanha internacional voltada à conscientização da população masculina sobre a importância de um diagnóstico precoce do câncer de próstata.

“Em geral, o homem tende a não se cuidar, principalmente com relação ao trato urológico, porque há muito preconceito. Mas, a importância de detectar precocemente uma doença é muito grande, para que possa ser tratada de maneira mais simples e menos invasiva. A gente apela a toda família por esse esclarecimento, para que os homens busquem o serviço de saúde para um cuidado preventivo”, ressalta a diretora de Gestão do Cuidado e Inovação em Saúde do HGRS, Ledívia Espinheira.

Durante o mutirão, serão oferecidas 400 consultas, que devem ser agendadas de 7 a 10 de novembro, das 7h às 17h, através do telefone 0800 071 3535. É necessário apresentar RG e cartão do SUS. Além da consulta, os pacientes poderão realizar o exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) e receberão orientações sobre o cuidado com a saúde.

“O nosso objetivo é conscientizar a população em relação à detecção precoce do câncer de próstata e liberar um acesso mais simplificado aos exames de toque retal e PSA”, explica Joabe Carneiro, coordenador de Urologia do HGRS.

O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Quando diagnosticado em fase inicial, a probabilidade de cura está acima de 90%, por isso a importância de exames de rotina é sempre ressaltada.