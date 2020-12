Hospital Municipal de Salvador reabre 20 leitos para covid-19

Com a crescente no número de casos de coronavírus na capital baiana, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a reabertura de 20 leitos no Hospital Municipal de Salvador.

As vagas são exclusivas para pacientes com covid-19. Ao todo, serão 10 leitos de UTI e outros 10 clínicos, que se somam aos outros 10 leitos de UTI para o novo coronavírus que já funcionavam na unidade de saúde, que possui ainda espaço para tratar 14 pacientes pediátricos infectados pelo vírus.

A Secretaria Municipal da Saúde prevê ainda a implantação de 20 novos no Hospital de Referência do Itaigara, que fica localizado no Caminho das Árvores.

"Estamos dobrando a capacidade de leitos no Hospital Municipal, saindo de 10 para 20 leitos de UTI, voltando ao total de leitos que ofertamos na unidade no auge da pandemia. O processo de reabertura de leitos acontece devido ao aumento dos casos na cidade. Nos próximos dias ampliaremos a capacidade do Hospital de Referência do Itaigara com mais 20 leitos e, caso seja necessário, seguiremos com a expansão da rede de assistência", afirmou Leo Prates, titular da pasta municipal.

A decisão também ocorre devido ao aumento de 80% na busca pelos serviços dos Gripários em Salvador. Enquanto na primeira quinzena de novembro as cinco unidades dedicadas aos pacientes com síndromes gripais registraram 3.364 atendimentos, a segunda teve um salto considerável e recebeu 5.489 pessoas.

“O aumento da procura pelos serviços nos Gripários também é o resultado no crescimento dos casos do coronavírus no município. É necessário que as pessoas continuem seguindo os protocolos e medidas de proteção à vida com o uso da máscara, álcool em gel e mantenham o distanciamento social. Enquanto não tivermos uma vacina disponível para imunização de toda população, não podemos baixar a guarda contra o vírus”, finalizou Prates.