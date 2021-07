Hospital Octávio Mangabeira será parcialmente fechado para reforma

O Hospital Octávio Mangabeira será parcialmente desativado a partir da próxima segunda-feira (12), quando serão iniciadas as obras de reforma e modernização da unidade. Mas, segundo o Governo do Estado, os pacientes que são atendidos lá não precisam ficar apreensivos, pois todos continuarão sendo atendidos normalmente pela Rede Estadual de Saúde durante o período de fechamento do hospital.

Durante as obras, o hospital não será totalmente fechado ao público. Durante as obras, o ambulatório de pneumologia, que contempla serviços assistenciais nas áreas de Fibrose Cística, Asma Grave, Tuberculose, Controle de Tabagismo, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e Pós-Covid-19, permanecerá funcionando e atendendo cerca de 4 mil pessoas por mês. Também permanecerão funcionando normalmente o serviço de bioimagem e o laboratório especializado, que faz análises diferenciadas, como o teste do suor.

Já aqueles pacientes diagnosticados com tuberculose e HIV e que necessitam de hospitalização, passarão a ser atendidos no Instituto Couto Maia. Os demais tuberculosos receberão atendimento nas unidades assistenciais de longa permanência.

Os serviços de infectologia clínica, vascular e cirurgia torácica serão incorporados por outras unidades da rede estadual na capital baiana. “Pacientes que estavam internados estão sendo transferidos para as unidades por linha de cuidados. Eles vão se manter assistidos, como sempre estiveram no Octávio Mangabeira. O Instituto Couto Maia absorve os pacientes de infectologia, retornando à sua vocação, e os pacientes de pneumologia e cirurgia torácica vão agora como linha de cuidado para o Roberto Santos. Portanto, nestes 10 a 12 meses que o hospital estiver em reforma, a assistência estará garantida a todos e não haverá desassistência”, destacou a sub-secretária da Saúde, Tereza Paim.

Obras

Fundado em 1942, o hospital, que é referência em tratamento de tuberculose, nunca havia passado por uma grande reforma. Agora, receberá um investimento superior a R$ 30 milhões.

Quando o hospital for reaberto, a unidade seguirá o perfil atual. Segundo Tereza Paim, “o Octávio Mangabeira será um novo hospital, agora mais especializado – cabeça, pescoço e tórax. A gente está trabalhando muito a especialização da atenção ao paciente, considerando que as policlínicas todas são a porta de entrada para as internações com mais especificidade. Então, os pacientes serão acolhidos com processos oncológicos ou específicos da pneumologia, incluindo cirurgia torácica”, explicou.

Projeto de como ficará a unidade após as obras (Foto: Divulgação)

O que vai mudar?

Após a reforma, o hospital passará a ter 168 leitos, sendo 39 de UTI adulto e pediátrica, além de enfermarias dedicadas a pacientes de cirurgia torácica, cirurgia de cabeça e pescoço e oncologia. Haverá modernização em toda a unidade, incluindo a substituição de toda a rede elétrica e hidráulica, construção de banheiros nas enfermarias, novas torres de elevadores, novas UTIs, novo centro cirúrgico, além de caixa d’água superior e novo telhado.

Durante o período das obras, os servidores estaduais serão realocados nas unidades da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), seguindo a linha de cuidado, a exemplo da vascular, pneumologia e cirurgia torácica. São cerca de 830 profissionais da assistência, sendo 487 estatutários.