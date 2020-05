Hospital Roberto Santos terá aulas online para anestesiologistas; veja calendário

O serviço de anestesiologia do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) realizará, a partir da noite desta segunda-feira (11), sessões científicas online. As aulas são voltadas para anestesiologistas, demais médicos e acadêmicos de medicina, mas serão abertas ao público externo por meio do aplicativo Zoom, sempre às 20h. Os interessados em assistir às sessões devem acessar este link.

Segundo a administração do hospital, o calendário está definido até o mês de agosto, com os temas e especialistas. Entre os assuntos a serem abordados estão: manejo da dor no contexto perioperatório, fisiologia respiratória, ventilação mecânica, bloqueadores neuromusculares, anestesia venosa e uso racional de sangue e hemoderivados.

A iniciativa, de acordo com o diretor-geral do HGRS, José Admirço Lima Filho, é fundamental para que seja mantida a qualidade do centro de ensino e treinamento (CET) da instituição.

“Estamos há 20 anos formando anestesiologistas no Hospital Roberto Santos – o aniversário da residência foi no último mês de março – e, nesse período, conseguimos obter uma das melhores avaliações do Brasil. Então, precisávamos encontrar uma solução para que não houvesse, em meio à pandemia, interrupção desse trabalho tão importante. Como alguns dos nossos profissionais atuam na linha de frente contra a Covid-19, optamos por realizar as sessões no período noturno”, explica o gestor, que também é médico anestesiologista.

A modalidade virtual é uma alternativa adotada pelo Hospital Geral Roberto Santos desde o início da quarentena, conforme lembra Admirço: “Assim que o decreto nos fez suspender as consultas presenciais, implantamos um núcleo de telemedicina para os pacientes do nosso ambulatório e divulgamos amplamente os canais de atendimento por meio das redes sociais oficiais do hospital e pela imprensa. Também optamos por realizar 'visitas virtuais' para os pacientes internados em unidades fechadas, ação que tem tido uma influência extremamente positiva no quadro clínico deles”.

Confira, abaixo, a agenda das sessões científicas de anestesiologia do HGRS:

- 11/5/2020, às 20h

Tema: Como manejar a dor no contexto perioperatório

Apresentação: Vinícius Sepulveda (anestesiologista)

- 18/5/2020, às 20h

Tema: Aspectos práticos da fisiologia respiratória

Apresentação: Bruno Nachef (anestesiologista)

- 25/5/2020, às 20h

Tema: Ventilação mecânica

Apresentação: Pedro Brito (anestesiologista)

- 1/6/2020, às 20h

Tema: Bloqueadores neuromusculares – o que preciso saber

Apresentação: Adriana Moura (anestesiologista)

- 8/6/2020, às 20h

Tema: Anestesia em pacientes hepatopatas e cirurgias hepáticas

Apresentação: Juliana Carneiro (anestesiologista)

- 15/6/2020, às 20h

Tema: Interação cardiopulmonar – fisiologia e monitorização

Apresentação: Samyr Carneiro (anestesiologista)

-22/6/2020, às 20h

Tema: Aspectos fundamentais da anestesia venosa

Apresentação: José Eduardo Orosz (anestesiologista)

-30/6/2020, às 20h

Tema: Hipotermia

Apresentação: Leonam Costa (anestesiologista)

- 6/7/2020, às 20h

Tema: Anestesia regional em membros superiores

Apresentação: Carla Nogueira (anestesiologista)

- 13/7/2020, às 20h

Tema: Anestesia regional em membros inferiores

Apresentação: Paula Zenaide (anestesiologista)

- 20/7/2020, às 20h

Tema: Uso racional de sangue e hemoderivados

Apresentação: Cléber Pequeno (anestesiologista)