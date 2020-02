Hospital Sagrada Família restabelece serviços de obstetrícia

Os serviços de Obstetrícia e de cuidados intensivos em .Neonatologia.do Hospital Sagrada Família foram restabelecidos, no último dia 21, depois de treze dias de suspensão.Os serviços são realizados através de convênios particulares e pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo informações da própria unidade de saúde, são 200 partos mensais, apenas pelo SUS

A suspensão foi informada às autoridades de saúde do estado e do município em 7 de fevereiro, com o restabelecimento integral dos serviços há uma semana. “Neste período, realizamos.uma reformulação nos processos de trabalho, no reabastecimento, na melhora da ambiência da sala de Parto e CME, com intuito de atender, cada vez melhor, os nossos usuários”, disse em nota o hospital.