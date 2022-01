Hospital Santa Izabel anuncia primeiro Câncer Center de Salvador e expande serviços na área de oncologia

O Hospital Santa Izabel (HSI) e a Oncoclínicas/ Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB) anunciaram, nesta quinta-feira (6), a renovação do contrato entre as instituições e expansão da oferta de serviços em oncologia, através da criação do primeiro Câncer Center de Salvador.

Com o novo contrato será aplicado um investimento de R$ 138 milhões, o que permitirá a ampliação do parque tecnológico e incorporação de novos procedimentos e tratamentos, a exemplo do Transplante de Medula Óssea (TMO), uma demanda antiga da comunidade local.

“Esperamos uma maior integração da jornada dos pacientes oncológicos com uma equipe altamente qualificada, utilização de tecnologia avançada e a tradicional humanização e eficiência de um dos serviços mais completos do Norte-Nordeste do Brasil”, afirmou o provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia (SCMBA), José Antônio Rodrigues Alves.

O “Câncer Center Salvador” funcionará nas instalações do HSI e atenderá o Sistema Único de Saúde (SUS) e beneficiários do sistema de saúde suplementar. A expectativa é que haja um forte crescimento no número de pacientes atendidos no local, devido à soma das expertises das instituições, aliados aos novos investimentos que ampliarão o acesso aos tratamentos mais eficazes e inovadores no combate à doença, ofertando mais conforto aos pacientes.

A conclusão do contrato está sujeita à aprovação definitiva do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).