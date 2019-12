Hotel de luxo em Maraú ainda não tem data de inauguração

O Anantara Maraú Bahia Resort, que chegou a ter inauguração prevista para 2018 e depois 2019, ainda não tem data definida para o seu funcionamento. O hotel, na Península do Maraú, irá ocupar, após uma reforma avaliada em R$4 milhões, as instalações do antigo Kiaroa Eco-Luxury Resort.

“Não desistimos do projeto de ter um resort Anantara na Bahia. Mas realmente a reforma da propriedade está demorando muito mais do que esperávamos. No momento, não temos nenhuma data prevista para a abertura”, nos disse Mario Walsh Hédouin, vice-presidente de Relações Públicas e Comunicações da Minor Hotels, proprietária, operadora e investidora de mais de 500 hotéis em 55 países – inclusive os da rede Anantara, que é considerada uma das mais luxuosas e sofisticadas do mundo.

Zanine Caldas é homenageado com lançamento de livro no MAM

As empresárias Conceição Queiroz, da Casabella, e Eva Pena Cal, da Pena Cal Galeria, promoveram o lançamento do livro José Zanine Caldas, que revisita a obra do arquiteto e designer baiano Zanine Caldas (1919-2001), quinta-feira, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA).

Conceição Queiroz, da Casabella, e Eva Pena Cal, da Pena Cal Galeria

A Casabella, que representa e comercializa o mobiliário de Zanine Caldas na Bahia, expôs peças icônicas do mestre pelo MAM e muitos arquitetos, designers e artistas prestigiaram o evento, inclusive parte da família do homenageado, representada pelos filhos Zanini de Zanine e Déa Dorea Zanine.

Outros ares

O executivo Enrique Martin Ambrósio, que durante anos foi Diretor Geral do Brasil e Expansão da América Latina da Air Europa, está se mudando de Salvador. Vai fixar residência na capital pernambucana, para assumir a sua nova posição profissional. Enrique será o assessor do diretor presidente da Aena Brasil, empresa espanhola líder mundial em gestão aeroportuária e que ganhou a concessão dos aeroportos de Recife, Maceió, Aracaju, Campina Grande, João Pessoa e Juazeiro do Norte.

Estreia

O empresário José Carlos Gomes, que foi dono do antigo Trapiche Adelaide, tem se aventurado por outras áreas. Ele acaba de lançar o livro “Sem beijo e sem palavras”, que apresenta narrativa sobre duas personagens profundamente marcadas por vivências (e violências) precoces da sexualidade.

José Carlos Gomes: novo livro

Chuva de arroz Carol Lisboa e João Pedro Kruschewsky se casaram, ontem, na igreja Santo Antônio da Barra, na Ladeira da Barra, em Salvador. Após a cerimônia, ao lado dos pais Katia e Eduardo Lisboa e Rita e Carlos Alberto, eles receberam os convidados para festa no Palácio da Aclamação, no Campo Grande.

Boas festas Fim de ano chegou e é tempo de celebrar. Teca Martins, por exemplo, abre sua casa e recebe amigos e familiares para tradicional confraternização natalina. Amanhã, no Horto Florestal.

Acima da média A 14ª edição do Festival Tempero no Forte, que aconteceu entre os dias 28 de novembro e 8 de dezembro, registou 90% de ocupação hoteleira em Praia do Forte. Durante o período, cerca de três mil pratos foram vendidos nos estabelecimentos participantes.

Agito A ilha Refúgio das Garças, localizada na Baía de Todos os Santos, vai receber a segunda edição da festa SIM- Sol, Ilha & Música. O agito será no dia 18 de janeiro, a partir das 13h, com shows do cantor Jau e do Bailinho do Faustão.

Sim, eu aceito! Gabriella Machado e Luiz Eduardo Sacchi de Carvalho se casaram, quinta-feira, no terraço do Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória. A festa, em seguida, aconteceu no Solar Cunha Guedes, com decoração de Sonja Lopes e Núbia Caloula e buffet do Mignon. O bolo – um dos destaques – foi desenvolvido em parceria por Ivana Simões e Clementines – dois dos cinco andares foram de bolo de rolo.

Entre amigas Tania Motta Moniz Barreto comemorou seu aniversário, quinta, com almoço no restaurante do Yacht Clube da Bahia. Por lá, foi abraçada por amigas como Ana Maria Sá, Rosário Magalhães, Cristina Calumby, Ângela Garcez, Adriana Amaral, Ângela Freitas e Celinha Silva.