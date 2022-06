Hotel de luxo na Bahia será reaberto com infraestrutura renovada

Entre os 25 Melhores Hotéis de Luxo do Brasil, segundo avaliação dos usuários do TripAdvisor, o Maitei Hotel, em Arraial d’Ajuda, reabre nesta quinta-feira (16), com toda sua infraestrutura renovada.

“Ficamos quase um mês fechados, justamente para promover os reparos de manutenção em nossas suítes, no restaurante e nas áreas de lazer para receber nossos hóspedes com conforto e privacidade. Características, aliás, que nos diferenciam, sintetizam nosso estilo de bem-receber e se traduzem nessa importante conquista”, conta a proprietária do hotel, a empresária Erika Sanches.

Vale lembrar que, em 2020, o Maitei foi contemplado em três modalidades pelo TripAdvisor, figurando entre os 25 Melhores Hotéis de Luxo, os 25 Melhores Hotéis Românticos e os 25 Melhores Hotéis de Pequeno Porte.