Hotel em Armação pega fogo, e seis pessoas são socorridas

O Hotel Plaza, na orla de Jardim Armação, foi atingido por um incêndio na madrugada deste sábado (24). O fogo começou por volta de 1h e os bombeiros foram chamados para conter as chamas.

Segundo as primeiras informações, o fogo atingiu uma área administrativa do hotel, no segundo andar. Pelo menos seis pessoas precisaram receber atendimento médico no local.

(Foto: Reprodução)

"Antes das 2h, meu marido percebeu um cheiro forte de queimado. Fomos até a varanda e ele notou que no hotel em frente estava saindo uma laberada altíssima" contou a advogada Mirela Oliveira de Lima, vizinha do estabelecimento, à TV Bahia.

Cerca de 70 pessoas estavam hospedadas no hotel, precisando sair às pressas. Entre as os hóspedes que precisaram de atendimento estava uma grávida.

"Tava dormindo na hora e tomei um susto, levantei correndo, vi a fumaça.. Saí correndo, coloquei a calça e saí. As janelas começaram a explodir por causa do calor", contou o turista de São Paulo Rodrigo Gomes também à TV Bahia.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) esteve no local para fazer análise da estrutura e interditou o hotel. Houve desabamento de parte da cobertura e comprometimento das instalações elétricas e infiltrações. Em nota, a COdesal diz que o segundo andar vai ficar interditado até o problema ser resolvido. A orientação foi para que um profissional habilitado seja feito o escoramento no trecho onde houve comprometimento da estrutura.

Responsável pelo hotel, a Rede Andrade diz que aguarda perícia para se manifestar sobre o incêndio. A empresa ressaltou que os hóspedes foram transferidos para outras unidades que fazem parte da rede. A perícia deve indicar o que causou o incêndio.