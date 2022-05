Hotel Fasano Salvador terá mudança de comando a partir de meados de junho

À frente do Hotel Fasano Salvador desde a inauguração em 2018, a carioca Letícia Alcázar vai deixar a gerência-geral da unidade baiana a partir do próximo dia 16 de junho para comandar o Fasano Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Quem assume o lugar da executiva é o também carioca Eric Mattos, que ocupava o cargo de gerente de hospedagem do hotel da Praça Castro Alves. “Foi uma grande experiência viver na Bahia, inaugurar o hotel de Salvador e fazer amigos baianos, mas agora parto para um novo desafio, desta vez mais perto da família”, diz. O novo gerente-geral integra a rede Fasano desde 2010, quando entrou como mensageiro. Ao longo destes anos, Eric Mattos passou por diversas funções até chegar ao cargo atual. O novo comandante tem pela frente a missão de dar continuidade ao trabalho de excelência de sua antecessora. Mattos, que já era o braço direito da gestora, disse estar feliz e preparado para o novo desafio.

(Divulgação)

Letícia Alcázar vai para o Fasano Angra e Eric Mattos assume lugar na Bahia

Agronegócio

A Artigas Cotton, empresa espanhola de corretagem e consultoria de algodão, que há três anos expandiu seus investimentos para o Brasil, está firme na missão de fomentar negócios na Bahia. Esta semana, os líderes da companhia Josep e Paulo Artigas desembarcaram em solo baiano trazendo oito produtores de algodão do país ibérico para conhecer a Bahia Farm Show, feira de tecnologia agrícola e negócios que começa hoje e vai até 4 de junho. Em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado, o grupo visitará no evento os estandes das entidades do agro, como a Abapa e a Aiba, além de fazendas da região.

Dublagem

Previsto para ser lançado em meados de 2023, o filme de animação Arca de Noé, do cineasta baiano Sérgio Machado, entrou na fase de finalização. Depois de concluir a dublagem da versão estrangeira com a participação dos atores brasileiros Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet e Alice Braga, agora será a vez do trio ganhar o reforço de outros artistas na versão nacional. Dentre os nomes escolhidos pelo diretor para dar voz aos personagens estão os baianos Wagner Moura e Lázaro Ramos. Em paralelo, o diretor trabalha na produção de duas novas séries para canais de streaming.

(Divulgação)

Lázaro Ramos vai dirigir série no Prime Vídeo

Em cena

Enquanto colhe os louros do seu primeiro longa-metragem como diretor, o filme Medida Provisória, Lázaro Ramos já trabalha com uma nova produção para o Prime Vídeo canal de streaming para o qual migrou após se desligar da Globo. A nova produção, cujo título é Um Ano Inesquecível, é baseado em contos das autoras brasileiras Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet, e tem produção da Panorâmica Filmes. No elenco, a cantora baiana Larissa Luz que atualmente integra a equipe do programa Saia Justa, no GNT.

Repaginada

A Praia do Forte vai ganhar um novo projeto de requalificação. Desta vez as intervenções, orçadas em R$ 14 milhões, contemplarão as alamedas do Sol e da Lua. O projeto urbano é do arquiteto Adriano Mascarenhas que vem colecionando prêmios com a reurbanização da Colina Sagrada, em Salvador.

(Divulgação)

Atriz baiana Edvana Carvalho

Cinema

A atriz Edvana Carvalho está de volta às telas de cinema no filme As Verdades, dirigido por José Eduardo Belmonte. A baiana interpreta uma policial que ajuda nas investigações de um crime contra um empresário. O longa-metragem, rodado em Itacaré e Maraú, no litoral sul do estado, chega aos cinemas no dia 30 de junho.

(Divulgação)

Mundo Bita foi criada em Recife e é sucesso entre crianças e adultos

Festa para toda a família

Mundo Bita, a banda brasileira que já gravou com, Caetano Veloso, e que é a sensação de crianças e até de adultos, vai se apresentar em Salvador, no próximo sábado (4), às 16h, durante o Festival das Crianças, no Passeio Público, no Campo Grande. O evento capitaneado por Lara Kertész, cuja programação vai até domingo (5) com peças infantis, shows, concursos, comidas típicas e muitas outras atividades, é para toda a família. Por falar em Caetano, o artista que gravou Leãozinho com a Mundo Bita, disse que conheceu o grupo de Recife através de seu neto Benjamim e se encantou.

(Divulgação)

Gabriela Cruz é jornalista e ilustradora

Arte de Gabi

A ilustradora e jornalista Gabriela Cruz inaugura hoje, às 18h, no Zambi Bar (Rua Lord Cochrane, 96 – Barra) sua primeira exposição individual. Universo Particular – Aquarelas reúne 12 ilustrações feitas pela artista que derivam da linha de papelaria ela lançou recentemente em parceria com a Minilab.

Expo

E hoje tem também a inauguração da exposição do artista visual Alberto Pitta, às 16h, na Casa do Benin, no Centro Histórico. A mostra, intitulada Ocupação Histórias em Tecidos – Ancestralidade e Pertencimento , integra as comemorações dos 34 anos da Casa do Benin, promovidas pela Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos, e abre a temporada 2022 do projeto Patrimônio É... com o tema Carnaval Negro – Ancestralidade e Pertencimento, a partir das 16h, presencial, na Casa do Benin e online, no canal do Youtube da FGM.