Foto: Divulgação

O Hotel Sotero, localizado no Stiep, em Salvador, emitiu um comunicado, nesta quinta-feira, informando que não voltará a funcionar em 2020. O hotel suspendeu sua operação no dia 23 de março, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. No comunicado, o Sotero informa que a suspensão da operação é necessária para evitar o comprometimento dos serviços prestados pela empresa e destaca que o atual cenário suspendeu “ toda e qualquer receita”.