Huck empata com Bolsonaro e derrota Haddad no 2º turno, diz pesquisa

O apresentador Luciano Huck aparece em terceiro e duas vezes empatado tecnicamente em segundo em pesquisa feita pela revista Veja/FSB para as eleições presidenciais 2022.

Em um eventual segundo turno, Huck empataria dentro da margem de erro com Jair Bolsonaro e derrotaria o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT).

Apesar de ainda não se colocar como candidato, Huck participa ativamente de movimentos políticos, como o RenovaBR e o Agora!. Em 2018, Huck desistiu de concorrer, mas seu nome voltou a ser apontado como forte candidato para 2022.

Caso seja candidato, Globo não aceitará retorno de Luciano Huck

De acordo com o colunista Tales Faria, do UOL, o apresentador possui a intenção de ser candidato à Presidência. Em nota, a Rede Globo disse que, em caso de saída, o apresentador não voltará para a emissora.

“No texto intitulado ‘Pré-candidato, Luciano Huck diz a aliados estar disposto a deixar a Globo’ [escrito por Tales Faria], lê-se que houve um veto da emissora à candidatura do apresentador à presidência da República em 2018. A afirmação é incorreta”, diz a Globo em nota.

“Diante das especulações de que seria candidato, a Globo o procurou para saber se de fato ele concorreria à Presidência e enfatizar que, se assim fosse, teria de se submeter às regras da emissora, segundo as quais a vida politico-partidária é incompatível com a permanência nos quadros da Globo, mesmo depois do processo eleitoral”, completou o comunicado.