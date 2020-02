Hulk troca alianças com a namorada Camila Ângelo

O jogador Hulk resolveu aproveitar o 14 de fevereiro, que marca o Dia dos Namorados em várias partes do mundo, para trocar alianças com a namorada, Camila Ângelo. Desde o início do relacionamento dos dois, o atleta ainda não havia publicado fotos com a amada, mas compartilhou o momento especial nas redes sociais.

"Happy Valentine's Day, meu amor. Que Deus esteja sempre presente na nossa vida, no nosso lar, sendo sempre nosso alicerce", escreveu Hulk. Além da foto da aliança, os dois aparecem abraçados em outra foto.

A postagem tem comentários restritos para os amigos. A imagem deixou a dúvida se a aliança representa algo mais - está na mão esquerda e poderia indicar um casamento. A assessoria do jogador disse ao Uol que não comenta a vida particular do atleta.

Uma foto de Hulk e Camila abraçados já tinha circulado recentemente. Segundo o colunista Leo Dias, de Uol, a imagem veio de um suposto novo perfil de Camila, que desde que assumiu o romance tem se mantido oficialmente longe das redes sociais.

Os dois começaram a namorar em outubro do ano passado. Camila é sobrinha de Iran Ângelo, ex-mulher de Hulk e mãe dos três filhos do jogador. O relacionamento começou três meses depois do fim do casamento de Hulk e Iran.