Humorista expõe ataques racistas de vizinho armado com faca: 'Ameaça de morte'

Morador de São Paulo, o humorista e influenciador Eddy Jr compartilhou nas redes sociais imagens de uma vizinha que queria usar o elevador do condomínio, mas disparou diversas ameaças de morte e calúnias contra o comediante.

O caso foi exposto nesta terça-feira (18) no Instagram de Eddy. Nas imagens é possível ver ele sendo perseguido pela mulher branca, que iniciou os ataques verbais. "'Macaco, imundo, feio, urubu, neguinho, perigoso que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio'", comentou o humorista ao reproduzir as ofensas escutadas.

Ainda nas gravações feitas por câmeras de segurança, o filho da mulher que proferiu os ataques, aparece na porta da casa de Eddy com uma faca, esperando a saída do humorista da residência.

Em conversa ao SP2, da Globo, o humorista revelou que se sente perseguido desde abril deste ano por alguns moradores do prédio. Em setembro, ele fez um boletim de ocorrência também envolvendo ataques racistas e prometeu denunciar a vizinha do vídeo que realizou o preconceito.

"Eu não sou obrigado a mudar de lugar, a ir de escada só porque uma mulher racista não quer que um negro use o mesmo elevador que ela. Antes de eu começar a registrar, ela começou a me ofender, me chamou de demônio preto, me chamou de urubu, de neguinho", disse.