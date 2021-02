Hyundai apresenta conceito autônomo que roda e caminha

A última novidade da Hyundai é definida como veículo para mobilidade definitiva (UMV). O modelo, que é não tripulado, foi batizado de Tiger, sigla para “Transforming Intelligent Ground Excursion Robot”, em português, “robô transformador inteligente para excursão terrestre”.

O Tiger, que está sendo desenvolvido pelo New Horizons Studio, do Grupo Hyundai Motor, em parceria com Autodesk e Sundberg-Ferar, é destinado a transportar cargas em terrenos remotos e inacessíveis. De acordo com a empresa coreana, ele foi projetado para operar como um veículo com tração nas quatro rodas ou uma máquina de caminhar com quatro pernas.

ATUALIZADO E MAIS CARO

Como já era aguardado, a Mercedes-Benz anunciou a chegada da atualização do GLA no mercado brasileiro. Por enquanto, o modelo pode ser reservado na versão 200 AMG Line, que custa R$ 325.900.

Nessa configuração, o veículo é equipado com motor 1.3 litro turbo que entrega 163 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. A transmissão tem sete velocidades e atua com dupla embreagem.

Na parte de tecnologia, destaque para as telas de 10 polegadas no quadro de instrumentos e console central. Elas são interligadas ao sistema MBUX, de inteligência artificial, pelo qual o motorista pode solicitar o ajuste de diversas funções, como o ajuste por voz do ar-condicionado ou abertura da persiana do teto solar.

ANTES DE COMPRAR

Um comentário recorrente que recebo: “comprei tal carro, mas não me adaptei e/ou não gostei”. A dica é experimentar. Faça um test drive sem pressa. Se precisar provar o veículo por mais tempo, converse com a concessionária e inclua seu trajeto rotineiro no roteiro.

Se tiver dúvidas em relação a como é estacionar em sua garagem, vá com o automóvel até lá e entenda se é fácil manobrar. Se ainda não está decidido, alugue e sinta o carro. Certamente, o valor gasto na locação é menor do que você terá em uma compra precoce de um carro que não te agrada.

MOTOS MAIS VENDIDAS

Mais uma vez a Honda dominou o mercado de motocicletas na Bahia com oito modelos entre os dez mais emplacados em janeiro. A CG 160 ficou na liderança com 1.149 emplacamentos, seguida pela Pop 110i (948) e Biz (822). Da quarta até a oitava posição outros cinco motos do fabricante japonês: NXR 160 (597), PCX 150 (160), XRE 190 (103), CB 250F Twister (84) e XRE 300 (83). A seguir, completando as dez motos mais licenciadas no Estado, dois modelos da Yamaha: XTZ 150 (79) e YBR 150 (66).

O MERCADO DE DUAS RODAS

No total, foram emplacadas 4.992 motocicletas na Bahia em janeiro, queda de 21,05% em relação a dezembro. Na comparação com janeiro do ano passado, o impacto negativo foi um pouco menor: 17,41%. Em relação à participação de mercado, a Honda liderou com 87,48%. A Yamaha (8,97%) e a Shineray (1,34%) vieram na sequência.



CAPITAL X INTERIOR

Enquanto 44,27% dos 4.581 carros novos emplacados na Bahia em janeiro foram em Salvador, somente 13,92% das motocicletas, o equivalente a 695 unidades, foram licenciadas na Capital.

UM MILHÃO

A Land Rover anunciou que vendeu a milionésima unidade do Range Rover Sport, que foi lançado há 15 anos. A atual geração chegou ao mercado 2013. No mercado brasileiro, o SUV de luxo custa, inicialmente, R$ 552.950, preço da versão SE 3.0 diesel.