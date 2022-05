I Fórum ESG Salvador: conheça os palestrantes e saiba como participar

Uma série de debates relevantes para o público baiano estará em pauta no I Fórum ESG Salvador, que será realizado na próxima quinta-feira (12), a partir das 8h30, no Porto de Salvador. Primeiro encontro do gênero promovido na capital baiana, o evento é uma iniciativa do Jornal CORREIO e portal Alô Alô Bahia.

Um dos palestrantes é o sócio-fundador da Fama Investimentos, Fabio Alperowitch, que abordará o tema “Desafio para o desenvolvimento do ESG no Brasil”. Na concepção do especialista, há dois entraves principais quando o assunto são as práticas ambientais, sociais e de governança.

“O primeiro é a crença de que adotar caminhos ESG contrasta com a rentabilidade, uma percepção de que você ou é responsável ou é rentável. Esta é uma dicotomia falaciosa que precisa ser combatida, porque as pessoas que pensarem dessa forma não conseguirão ser responsáveis. Este é um entrave cultural”, afirma Alperowitch.

“O segundo entrave cultural é a ideia que custa muito ser sustentável, o que acaba criando uma imobilidade muito grande para as pequenas empresas – e não é verdade. Há um monte de ações que podem ser realizadas e que são totalmente gratuitas. A sustentabilidade é viável para qualquer tipo de empresa”, defende o especialista.

Conceitos

Os conceitos do ESG, suas limitações e possibilidade de expansão do modelo serão os temas da palestra “Práticas socioambientais e diferenciais competitivos na indústria”, que será ministrada pelo presidente do Conselho de Sustentabilidade da FIEB, Jorge Cajazeira.

“Um desafio da magnitude da sustentabilidade requer não só o desenvolvimento de novas tecnologias e sistemas de produção, mas, também, novas formas para avaliação dos resultados dos negócios e gestão de capitais”, destaca Cajazeira. O executivo adianta que, durante sua palestra, demonstrará como a ISO (Organização Internacional para a Padronização, traduzido do inglês) está se preparando para atuar como um player nesse ecossistema.

Diversidade

O autor do livro Oportunidades Invisíveis (Matrix, 2019), Paulo Rogério Nunes comandará a palestra “Diversidade acelerando negócios inovadores”, na qual defenderá que o tema deixe de ser algo acessório e passe a ser encarado de forma central pelas políticas públicas e organizações.

“Quanto mais diversa a empresa é, mais inovadora ela será, porque a diversidade traz pontos de vista diferentes para a resolução de problemas. O ESG precisa ter, em sua centralidade, o ‘D’ da diversidade”, reforça o cofundador do Vale do Dendê, empreendedor e consultor em Diversidade.

Na avaliação de Nunes, embora as políticas e práticas de ESG estejam em evolução no Brasil, o país ainda está muito aquém nessa área em comparação com outras nações, tais como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, África do Sul e Malásia. “Aqui há um caminho muito grande a se trilhar, e fóruns como este são muito importantes para trazer esse tema. Acho que a Bahia, inclusive, precisa ser referência por conta das questões históricas que temos.”

SERVIÇO

O que: I Fórum ESG Salvador.

Quando: quinta-feira, 12/5.

Horário: das 8h30 às 18h30.

Onde: Porto de Salvador, Av. França, 1551 I, Comércio, Salvador – Bahia.

Inscrições gratuitas: bit.ly/ForumESGSalvador





PROGRAMAÇÃO

MANHÃ

8h30 – Credenciamento

9h – Abertura

9h10 – Palestra Decifrando ESG como funciona na prática, com Augusto Cruz, consultor, escritor e especialista em ESG

9h30 – Palestra Importância da Governança Corporativa no desenvolvimento das empresas, com Albérico Mascarenhas, Coordenador Geral do Núcleo Bahia do IBGC

09h50 – Palestra Desafio para o desenvolvimento do ESG no Brasil, com Fabio Alperowitch, Sócio-fundador da Fama Investimentos [VIRTUAL]

10h30 – Mediação por Isaac Edington, Presidente da Saltur

11h – Palestra Práticas socioambientais e diferenciais competitivos na indústria, com Jorge Cajazeira, Presidente do Conselho de Sustentabilidade da FIEB

11h20 – Palestra Diversidade acelerando negócios inovadores, com Paulo Rogério, Co-fundador do Vale do Dendê, empreendedor e consultor em diversidade

11h40 - Palestra Desafio para o desenvolvimento do ESG no Brasil, com Felipe Daud, Head de Políticas Públicas do iFood

12h20 – Mediação por Donaldson Gomes, editor e colunista de economia do Jornal CORREIO

TARDE

14h – Painel | Agenda ESG em setores econômicos, com Patricia Audi [VIRTUAL], Vice-presidente executiva de Relações Institucionais e Sustentabilidade Santander Brasil, Ricardo Mastroti [VIRTUAL], Diretor executivo da CEBDS, Fábio Ferreira [VIRTUAL], Gerente Jurídico do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja e Mariana Lisbôa, Presidente da ABAF e Líder Global de Relações Corporativas da Suzano S/A e mediação de Augusto Cruz, consultor, escritor e especialista em ESG.

15h40 – Painel | Práticas ESG fortalecendo as comunidades do entorno, com Rosane Santos, Diretora de ESG, Meio Ambiente, Relação com Comunidades e Comunicação Corporativa da BAMIN, Sérgio Santos, Gerente de Relações com Investidores e Relações Institucionais da Unipar, Márcia Sued, Head de Sustentabilidade do Sebrae Bahia e Presidente do Comitê de Sustentabilidade e mediação de Donaldson Gomes, editor e colunista de economia do Jornal CORREIO

17h20 – Painel | A influência do poder público na melhoria do ambiente de negócios, com Aila Britto, Diretora do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador, Ana Paula Matos, Vice-Prefeita de Salvador e Giovanna Victer, Secretária da Fazenda de Salvador, Leana Mattei [VIRTUAL], Head de Marketing da Incentiv.me, Mestra em Desenvolvimento Social, Escritora, Palestrante e Diretora da Aganju - Consultoria em ESG e Impacto Positivo e mediação de Donaldson Gomes, editor e colunista de economia do Jornal CORREIO.

18h30 – Encerramento

