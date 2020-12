Ian McKellen, de 'Senhor dos Anéis', recebe vacina contra a covid-19

O ator Ian McKellen, o eterno Gandalf de Senhor dos Anéis, foi a primeira personalidade internacional a receber a imunização contra o novo coronavírus. Ele recebeu a vacina no Queen Mary's University Hospital, em Londres, na Inglaterra, nesta quarta-feira, 16. "É um dia muito especial. Estou eufórico! Qualquer um que viveu tanto quanto eu está vivo porque teve vacinações anteriores", declarou McKellen.



Ian McKellen acredita que a adesão entre as pessoas com mais de 60 anos deve ser total contra a covid-19. "Deveria ser, porque você está tomando não apenas para você mesmo, mas pelas pessoas de quem está próximo - você está fazendo a sua parte pela sociedade", disse.



O ator também está otimista em relação à pandemia. "Eu realmente espero que, à medida que mais pessoas forem vacinadas, avancemos no caminho de volta a um estilo de vida mais normal".