IBGE prorroga inscrições de seleção que oferece 14.173 vagas para a Bahia

As inscrições para concorrer a uma das cerca de 207 mil vagas de trabalho no Censo 2022 foram prorrogadas até 21 de janeiro de 2022. Dessas vagas, 14.173 estão na Bahia, sendo 2.915 em Salvador e 11.258 fora da capital. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa organizadora da seleção. Há 12.485 oportunidades para recenseadores no estado: 2.627 para atuar em Salvador e 9.858 distribuídas por todos os outros 416 municípios baianos.

Os recenseadores são o coração da operação censitária, pois visitarão os cerca de 71 milhões de domicílios do país, aplicando os questionários presencialmente ou por telefone, em busca das informações cruciais para traçar o mais amplo e detalhado retrato de quantos somos, onde estamos e como vivemos. A escolaridade exigida para essa função é o ensino fundamental completo, e a remuneração é por produção. O IBGE preparou um simulador on-line, que calcula quanto os recenseadores devem receber.

Serão selecionados também 1.688 agentes censitários, sendo 1.202 agentes censitários supervisores (ACS) e 486 agentes censitários municipais (ACM). Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e a remuneração mensal é de R$ 1.700 para agentes supervisores (ACS) e R$ 2.100 para agentes municipais (ACM).

As funções de agentes censitários estão no mesmo processo seletivo e têm inscrição única, no valor de R$ 60,50. Todos os candidatos fazem a mesma prova, e os mais bem colocados em cada município ocuparão as vagas de ACM. As inscrições para concorrer às posições de recenseador/a custam R$ 57,50.

Será possível pagar as inscrições para os três processos seletivos em toda a rede bancária (inclusive pela Internet) e em casas lotéricas, até o dia 16 de fevereiro de 2022 (16/02/2022). Os processos seletivos para o Censo 2022 permitem a solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O pedido de isenção também deverá ser feito até o dia 21 de janeiro de 2022.

Os editais e quadros de vagas detalhados dos processos seletivos estão disponíveis no site da FGV. É possível acessar todas essas informações também no portal do IBGE.

As provas tanto para agentes censitários quanto para recenseadores serão realizadas em 10 de abril de 2022 (10/04/2022). Haverá provas em todos os municípios com vagas disponíveis para cada função. De acordo com sua classificação e o número de vagas disponíveis, os candidatos a recenseador/a passarão, em seguida, por um treinamento, que será eliminatório e classificatório. Somente será contratado/a quem for aprovado/a nessa etapa.