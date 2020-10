Ibope/TV Bahia: ACM Neto é aprovado por 85% da população

O prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) entrou na reta final de sua administração com a aprovação de 85% da população, de acordo com dados da pesquisa Ibope/TV Bahia divulgada na última segunda-feira (dia 06). Outros 12% responderam que desaprovam a gestão municipal, enquanto 3% dos eleitores não souberam ou não quiseram opinar sobre o assunto.

A pesquisa Ibope/TV Bahia tem uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi realizado entre os dias 03 e 04 de outubro de 2020, presencialmente com 602 votantes. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia sob o protocolo Nº BA-03105/2020.

O perfil dos eleitores que melhor aprovam a atual gestão é formado por mulheres (89%), os eleitores na faixa etária entre 25 e 34 anos (90%) e entre os que possuem ensino superior (87%).

A pesquisa mostra ainda que o prefeito registra 73% de avaliação boa ou ótima. A administração municipal apontada como regular por 19% dos entrevistados e tida como ruim ou péssima por outros 6%. Não souberam avaliar 1% dos entrevistados.

Os entrevistadores perguntaram para os eleitores participantes quais são os três problemas mais graves enfrentados por quem vive na cidade de Salvador atualmente. Como se trata de uma questão que permite mais de uma resposta, o total ultrapassa os 100%.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, foi a Saúde a área considerada prioritária pelos eleitores, com 70% das respostas, seguida da Educação (46%), Segurança Pública (44%) e Transporte coletivo (39%).

Os eleitores também foram convidados a avaliar as gestões do governador Rui Costa e do presidente Jair Bolsonaro.

Rui Costa

No caso do governo estadual, as avaliações boas ou ótimas somaram 64% do total em Salvador. A percepção de que a gestão estadual é regular foi apontada por 26% dos eleitores, enquanto 8% deles apontaram a gestão estadual como ruim ou péssima. Os outros 2% dos eleitores não souberam avaliar.

Jair Bolsonaro

Já o governo do presidente Jair Bolsonaro foi apontado como bou ou ótimo por 18% dos soteropolitanos. Outros 17% afirmaram considerar regular a gestão federal. Para 62% da população de Salvador, o governo do presidente Jair Bolsonaro é ruim ou péssima, enquanto 3% da população não soube opinar.