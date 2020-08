Idealizador do app Monitora Covid-19, Fábio Guimarães morre vítima da doença

O pesquisador paraibano Fábio Tadeu Alcantara Guimarães, idealizador do aplicativo Monitora Covid-19, desenvolvido em parceria entre o Governo da Bahia e o Consórcio Nordeste, morreu em decorrência de complicações da doença.

O falecimento foi informado pelo neurocientista e um dos coordenadores do Comitê Científico do consórcio, Miguel Nicolelis, nesta terça-feira, 11. Informação em nota de pesar diz que a morte ocorreu no último sábado, 8.

Fábio era diretor de tecnologia da empresa Novetech, empresa de TI paraibana focada em atividades na área da saúde (Foto: Reprodução)

Conforme Nicolelis, Fábio Guimarães "esteve na dianteira do fronte de combate" ao coronavírus desde o início da pandemia. "Graças a ele muitas vidas foram salvas no Nordeste. Aos familiares, toda nossa solidariedade", escreveu o cientista no Twitter. Fábio era diretor de tecnologia da empresa Novetech, empresa de TI da Paraíba focada em atividades na área da saúde.

Nota de pesar diz que a morte foi uma "perda, também, para o Sistema Único de Saúde". "Fábio idealizou e desenvolveu o aplicativo Monitora Covid-19, que tanto tem apoiado as pessoas, os governos e a sociedade, em geral, no enfrentamento dessa grave crise de saúde pública".

Na ferramenta, os usuários conseguem informar se estão com sintomas de gripe e outros sintomas de infecção da Covid-19, além de poder acessar informações sobre o novo coronavírus e receber acompanhamento de médicos.