Idosa bebe detergente em casa de repouso e morre após confundir com suco

Uma casa de repouso, localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, teve momentos de desespero há alguns dias. Isso porque uma idosa de 93 anos morreu após receber detergente para beber no lugar de suco.

Gertrude Elizabeth Murison Maxwell, que sofria de demência, morava no local há algum tempo. Além dela, outros dois idosos também ingeriram o líquido e foram hospitalizados.

A família da idosa recebeu uma ligação da casa de repouso informando que Gertrude tinha sido socorrida após beber uma substância alcalina de limpeza. No entanto, a filha dela alegou que não existia essa possibilidade.

"Minha mãe, assim como muitas pessoas, precisam que você segure um copo na boca dela para ingerir as coisas", disse em conversa ao canal KTLA. Após o pronunciamento, a casa de repouso voltou atrás e admitiu o erro.

"Confirmamos que três dos nossos residentes foram levados ao hospital após, acidentalmente, serem servidos com detergente no lugar de suco. Estamos trabalhando com as autoridades locais, que nos informaram que um residente morreu. Prestamos nossas sinceras condolências à família", informaram.