Idosa de 70 anos morre baleada na varanda de casa em Massaranduba

Uma idosa de 70 anos foi morta a tiros dentro de casa, no bairro de Massaranduba. Segundo relatos, Janete do Carmo Batista estava na varanda quando foi atingida por uma bala perdida, no final da manhã desta terça-feira (29).

O crime aconteceu na 2ª Travessa Esperança. Equipes da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local após a informação de que havia uma mulher baleada e encontraram Janete ferida. Os PMs socorreram a idosa para a UPA de Santo Antônio, mas ela não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Não há informações sobre os disparos que acabaram atingido Janete. A 17ª CIPM fez buscas na região, mas não localizou nenhum suspeito.

Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta que sete idosos foram baleados em Salvador e RMS desde 1º de julho. Destes, cinco morreram. Além disso, 29 pessoas foram baleadas dentro de casa, com 28 deles morrendo, aponta a organização.