Idosa é assassinada em Massaranduba pelo marido: 'Matou ela dormindo'

Uma idosa de 64 anos foi morta na noite do domingo (18), no bairro de Massaranduba. O corpo de Janice Brandão Moreira tinha sinais de espancamento. O marido dela foi preso em flagrante pelo crime.

Uma equipe da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi chamada por volta das 21h30 de ontem para atender uma ocorrência na Rua Simões Sobral, afirmando que uma mulher estava sendo espancada pelo companheiro. No local, eles já encontraram a mulher caída dentro de casa.

Ao chamar o socorro médico, a equipe constatou que Janic já estava morta. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). O suspeito estava no local.

"Matou ela dormindo e ele mesmo chamou a polícia e avisou os filhos que tinha matado. 'Eu matei sua mãe'. Quando os policiais chegaram, ele estava sentado de junto do corpo. Eu estou aqui triste, porque era uma pessoa maravilhosa. Nunca vi os dois brigando", disse a vizinha Selma Santana à TV Bahia.

Outra vizinha, que era amiga da vítima, relata que ela já tinha sugerido a Janice sair de casa e afirma ainda que o suspeito tinha problemas com várias pessoas da rua.

"A gente era muito amiga. Ela me contava segredos, eu contava segredos pra ela. Eu mandava ela sair de dentro de casa, ela nunca queria sair por causa dele, dizia que ele era doente, que tinha mente de deixar ele", afirma Conceição Ferreira. "Nem sei (o que ele tinha), ele não se dava bem com a rua toda, tinha inimigo aqui, batia porta na cara dos outros tratava mal as pessoas".

A equipe da PM levou o suspeito para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já na madrugada desta segunda. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio. A motivação do crime é investigada, informou a polícia.