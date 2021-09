Idosa escapa de incêndio que destruiu imóvel no Cabula: 'Único bem que ela tem'

Um incêndio destruiu um apartamento dentro de um condomínio na Estrada das Barreiras, no Cabula, na segunda-feira (20). Uma idosa de 74 anos estava sozinha em casa com a cadela de estimação quando o fogo começou. Ela conseguiu sair a tempo e não ficou ferida, assim como o animal. Os móveis e pertences, contudo, foram praticamente todos destruídos, conta o filho dela, Lismar Souza.

O fogo começou por volta das 14h. "Ela estava no quarto, o incêndio começou na sala. O cachorro começou a latir muito e quando ela saiu, foi muito rápido, o fogo já estava no sofá. Só teve tempo de sair correndo mesmo, com a cachorra. De repente o fogo tomou conta de tudo", conta Lismar. "Ela saiu com a roupa do corpo, descalça".

As chamas começaram justamente na sala e a família acredita que houve um curto-circuito, porque não havia nenhum tipo de vela, não havia panela no fogão aceso na cozinha, nem nada do tipo. Os bombeiros foram chamados e o combate às chamas durou a noite toda.

O apartamento fica em um condomínio que tem cerca de 300 apartamentos divididos por blocos. Os outros dois moradores da casa - o filho e a neta da idosa - estavam fora no momento. Lismar mora em outro prédio no mesmo condomínio e foi logo alertado por uma vizinha, que ajudou a mãe dele depois que ela saiu do apartamento. "A vizinha me ligou e vim correndo", diz.

São dois quartos, banheiro, cozinha e sala. Só um dos quartos ficou intacto, relata. "No quarto de minha mãe, aparentemente não teve fogo, mas o calor derreteu tudo. TV, parte do guarda-roupa, algumas coisas mais pessoais dentro do guarda-roupa a gente conseguiu salvar. Mas a parte de móveis e estrutura do apartamento está toda destruída".

Preservar a mãe, que tem diabetes e sofre de hipertensão, é o primeiro objetivo. "O que mais agradecemos é que ela está bem", diz Lismar. Ela mal dormiu à noite, preocupada, mas agora a família já pensa no futuro. "Já está mais tranquila, querendo ou ou não essa estrutura familiar termina auxiliando um pouco. Mas não conseguiu pregar o olho, passou a noite toda tentando cochilar um pouco".

Depois do incêndio, uma equipe da Defesa Civil (Codesal) esteve no local para avaliar os imóveis. Em nota, a Codesal diz que após a vistoria um engenheiro identificou rachaduras na estrutura, o que levou à evacuação do imóvel atingido e mais três da vizinhança.

A recomendação para Lismar foi contratar um engenheiro para fazer um laudo técnico que garante a segurança. Só depois disso e de uma reforma é possível pensar em voltar para o apartamento. "É o único bem que ela tem, que construiu com meu pai, ela mora aqui há mais de 40 anos", diz o filho.

A idosa e a neta estão na casa de Lismar. "Muita gente entrou em contato", diz Lismar, afirmando que com ajuda de amigos criaram uma vaquinha para arrecadar dinheiro. Quem quiser, pode ajudar clicando aqui.