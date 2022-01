Idosa mais velha da Bahia e do Brasil morre aos 116 anos

A baiana Antônia Santa Cruz, mulher mais velha do Brasil e terceira do mundo, segundo o grupo de pesquisa Gerontology Research Group (GRG), morreu no domingo (23), aos 116 anos e 217 dias, no Distrito de Salgadália, município de Conceição do Coité, no nordeste da Bahia. De acordo com o portal Calila Notícias, a idosa faleceu em casa por causas naturais, após ter reclamado de dores no corpo na noite de sábado (22).

Dona Antônia era a mais velha de uma família que tem outra idosa de 107 anos, sua irmã. O irmão caçula morreu há pouco mais de um ano, após completar 100 anos.

O velório de Dona Antônia aconteceu na residência da família e o sepultamento está previsto para acontecer às 16h desta segunda-feira (24).

A pesquisa que chegou ao ranking de idosos mais velhos do mundo foi feita em 13 de junho de 2021 e concluiu que Dona Antônia era a baiana mais velha, segunda do Brasil e quarta do mundo. A tabela das cinco mais velhas incluía: uma japonesa de 118 anos e 116 dias; uma francesa de 117 anos e 122 dias; Francisca Celsa, brasileira do Ceará com 116 anos e 235 dias; em quarto lugar Dona Antônia Santa Cruz 116 anos e 0 dia; e a quinta mais velha era uma polonesa com 115 anos e 3 dias.

Entretanto, em outubro do ano passado, Dona Francisca Celsa faleceu no Ceará e a coiteense passou a ocupar o posto de mais velha do Brasil e terceira do mundo.