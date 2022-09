Idosa morre 41 dias após ser baleada com tiro de fuzil na Fazenda Coutos

Depois de 41 dias internada, a idosa Maria Carvalho Lima, de 70 anos, morreu na terça-feira (6), no Hospital do Subúrbio. Ela foi baleada nas nádegas no final de julho em um tiroteio entre suspeitos e a Polícia Militar na Rua da Padaria, no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio de Salvador.

Segundo Ana Paula Sampaio de Miranda, filha de Maria, a idosa ficou todo esse tempo na UTI e chegou a apresentar algumas melhoras, mas não o suficiente. A bala de fuzil, que entrou pelas nádegas, destruiu o intestino delgado da idosa. "Passou por cinco processos cirúrgicos, foi entubada, precisou fazer traqueostomia", conta. "O quadro dela sempre foi delicado".

A filha conta que a mãe fazia um caminho rotineiro quando se viu em meio ao tiroteio. "Ela foi na rua resolver uma situação e estava vindo para casa. É um caminho que a gente faz constante para pegar ônibus, pra ir pro Centro, pro mercado, pra farmácia", conta.

A família suspeita que a bala que atingiu Maria tenha partido da Polícia Militar. "Uma parte da família entrou com ação judicial, tentando ver o que pode ser feito, porque isso foi caso de segurança pública. A gente sabe que infelizmente um tiroteio desse a gente não tem como evitar", diz. "Mas a rua tinha muita gente, eles (policiais) deveriam ter tentado (algo) antes de disparar, foram muitos tiros", diz.

Ela conta que a mãe foi baleada na calçada de um colégio. "É uma rua movimentada, tem uma escola. Felizmente não foi horário de entrada e saída de alunos, porque a tragédia podia ser maior", acrescenta.

Ana Paula lembra com carinho da mãe. "Era uma mulher muito católica, de muita fé. Ela lutou muito pela vida".

O corpo de Maria ainda está no Instituto Médico Legal (IML) e a família está cuidando dos trâmites para o enterro, que ainda não tem data nem local definido.

Tiro

Maria Carvalho Lima foi baleada no dia 27 de julho durante uma troca de tiros entre suspeitos e policiais no bairro de Fazenda Coutos.

Segundo a polícia, o tiroteio começou depois que houve uma resistência a uma abordagem de PMs. José Raimundo de Santana Filho, de 21 anos, trocou tiros com os policiais, foi baleado e morreu. Um outro suspeito também foi baleado, mas sobreviveu. Uma criança que estava dentro de casa ficou ferida por estilhaços de vidro depois que a porta foi atingida.

A idosa caminhava na rua quando foi baleada. Ela foi socorrida com vida para o Hospital do Subúrbio e estava internada desde então.