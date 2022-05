Idosa passa mal e morre ao receber homenagem de Dia das Mães em Barreiras

Uma das 19 mães homenageadas em uma cerimônia de Dia das Mães organizada pela Câmara Municipal de Vereadores de Barreiras, no oeste da Bahia, morreu durante o evento, realizado na quarta-feira (4).

Senhorinha de Souza de Almeida tinha de 65 anos e era mãe de 14 filhos - destes, 11 estão vivos. Ela recebia a placa de honra ao mérito no palco quando passou mal e desmaiou. A idosa chegou a receber os primeiros socorros de médicos presentes na solenidade e foi reanimada por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), mas não resistiu e morreu ainda no local.

Não há informações sobre o que causou morte, e a homenagem foi interrompida após o ocorrido.

Idosa deixa marido, 11 filhos e 13 netos (Foto: Divulgação)

Luto

Além do fim da solenidade, o presidente da Câmara, Otoniel Teixeira, decretou luto e suspendeu o expediente na Câmara de Vereadores durante o restante dessa semana.

Por meio de nota, Teixeira lamentou a morte e enviou um recado aos familiares. "Todo público presenciou o momento em que a homenageada fez questão de agradecer a honraria recebida, declarando que aquele momento proporcionado pela Câmara de Vereadores representava um dos mais felizes da vida dela, junto com sua numerosa família", escreveu.

O corpo de Senhorinha será sepultado na tarde de hoje, no Cemitério do Mucambo.

Ela deixa, além dos filhos, marido e 13 netos.