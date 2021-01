Idosa que mora em centro nas Osid será primeira vacinada na Bahia

Uma idosa que mora no Centro de Geriatria e Gerontologia das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) será a primeira pessoa a receber a vacina na Bahia, nesta terça-feira (19). O prefeito Bruno Reis confirmou que a vacinação em Salvador será antecipada para amanhã, com um ato a partir das 7h no Hospital Santo Antônio, das Osid, na Cidade Baixa. "Vamos iniciar o plano de imunização em Salvador amanhã (19). Aplicar a primeira dose nas Obras Sociais Irmã Dulce é bastante significativo. Tenho fé que iremos superar essa pandemia o quanto antes!", escreveu ele em redes sociais. O governador Rui Costa vai estar presente.

Bruno está em Brasília com o secretário de Saúde, Leo Prates. Ele publicou um vídeo do Ministério da Saúde explicando que as vacinas chegam hoje às 18h na capital baiana. "Vamos vacinar os idosos que estao nos asilos, nas unidades de permanência, como também profissionais que estão atuando nas unidades de emergência", disse.

Inicialmente, o início da imunização na cidade estava programado para as 10h de quarta (20), porém após o aval da Anvisa e o início da distribuição das doses ainda nesta segunda (18), a prefeitura optou por antecipar o lançamento, como ocorreu em São Paulo.

Salvador terá cerca de 45 mil doses para este primeiro momento - que serão usadas para primeira e segunda aplicação do imunizante, ou seja, devem vacinar cerca de 22 mil. Metade das vacinas que correspondem à segunda dose, prevista para ocorrer no prazo de um mês, serão armazenadas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi).

Primeira remessa

Os primeiros vacinados dos grupos prioritários serão idosos abrigados nas Obras Sociais Irmã Dulce, na Cidade Baixa, além dos trabalhadores que atuam na Base Central do Samu 192, no Pau Miúdo, na UPA e Gripário de Pirajá/Santo Inácio, bem como na UPA e Gripário Barris, na UPA e Gripário Brotas, no Hospital Municipal de Salvador (HMS) e no abrigo Dom Pedro II.

O governo federal encaminhou cerca de 45 mil doses de Coronavac para Salvador, o que será suficiente para imunizar 22 mil pessoas - será preciso dar uma outra dose de reforço 14 dias após a primeira aplicação.

Nessa primeira remessa, a ideia é vacinar idosos que vivem em instituições de longa permanência do município, trabalhadores de saúde da rede de urgência e assistência direta aos pacientes com coronavírus (UPAs, gripários, Samu) e hospitais, incluindo os de campanha. Onze equipes volantes vão aplicar a imunização nos próprios locais selecionados. Por conta disso, nesse momento, a população não deve procurar postos em busca de vacinação.

Salvador terá um cronograma de vacinação construído diariamente, de acordo com a disponibilidade de vacinas para a cidaed. A cada nova remessa, a imunização vai incluir mais pessoas dos grupos prioritários.