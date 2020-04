Idoso acha solução fofa para se divertir com a neta no isolamento

De um lado da rua, vive Kira, de 6 anos. Do outro, o avô dela, Marvin, de 80 anos. Em dias normais, os dois atravessam a via bastante para se encontrarem. Mas, com o isolamento social, por causa da pandemia do novo coronavírus, eles não estão podendo chegar perto um do outro. Ainda assim, acharam uma forma muito fofa de se divertirem e, ainda assim, respeitando a distância de segurança.

Em um vídeo postado no Facebook, Neely, filha de Marvin e mãe de Kira, avô e neta aparecem dançando juntos o clássico ABC, do grupo Jackson 5. Cada um, do seu respectivo lado da rua.

"Kira ama o 'vovô' dela muito e, agora, eles começaram diariamente a fazer disputas de danças, já que o vírus está os separando", escreveu Sherrie. "Meu pai está fazendo 81 anos em breve e eu nunca tinha o visto dançar, mas ele realmente está fazendo grande esforço e mostrando movimentos especiais!", seguiu.

O vídeo fofo viralizou no Facebook: até agora, tem mais de 29 mil curtidas e 27 mil compartilhamentos. "Simplesmente maravilhoso. Obrigado por postar", escreveu uma pessoa, nos comentários. "Isso me fez sorrir tanto", publicou outra.

Veja a dança: