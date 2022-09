Idoso de 77 anos é morto por canguru que criava ilegalmente na Austrália

Um idoso foi morto por um canguru selvagem na Austrália. De acordo com as autoridades locais, o homem de 77 anos criava o animal em um cativeiro ilegal no sul do país. Foi o primeiro ataque fatal de canguru desde 1936.

O homem foi encontrado por familiares já gravemente ferido. Paramédicos e a polícia foram acionados, já que o canguru apresentava um comportamento agressivo e não deixava os médicos se aproximarem da vítima.

O animal foi morto pelos policiais.

"O canguru representava uma ameaça contínua para os socorristas e os oficiais presentes foram obrigados a sacrificar o canguru por arma de fogo", disse um porta-voz da polícia.