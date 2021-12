Idoso de 84 anos é a segunda morte confirmada por H3N2 em Salvador

Um idoso de 84 anos é a segunda morte confirmada pela gripe H3N2 em Salvador. Ele era morador do bairro de Colinas de Periperi. A informação foi divulgada pela prefeitura de Salvador.

O idoso teve febre, coriza e dispneia. Seu quadro de gripe evoluiu para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e ele não resitiu. Não há informações sobre onde ele estava internado.

Ao todo, em Salvador, já foram confirmados 170 casos de Influenza, entre variados subtipos.

Primeira morte

A primeira morte por H3N2 em Salvador foi uma idosa que não estava vacinada contra a doença. Ela também era portadora de doença cardiovascular crônica e diabete. Segundo a Sesab, a paciente foi internada no último dia 7 de dezembro em um hospital particular na capital baiana e morreu no sábado (11).

Vacina contra influenza

Mais de 72 mil pessoas compareceram aos locais de imunização e receberam a vacina contra a influenza nessa sexta-feira (17), dia da mega operação organizada pela prefeitura.

A vacinação contra a Influenza neste sábado (18) será disponibilizada apenas para crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias residentes em Salvador no 5º Centro de Saúde, que funcionará como ponto fixo e drive-thru, das 08h às 16h. É necessário que os pais ou responsáveis levem o cartão SUS de Salvador e cartão de vacinação dos pequenos para acesso ao imunizante.