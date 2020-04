Idoso de 96 anos é 15ª morte confirmada por covid-19 na Bahia

Mais um idoso morreu em decorrência da covid-19 na Bahia. O paciente tinha 96 anos e estava internado em um hospital privado de Salvador, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab).

Ainda de acordo com a secretaria, ele tinha histórico de insuficiência renal crônica e hipertensão. O paciente estava hospitalizado desde 3 de abril e morreu nessa terça-feira (7).

As outras 14 mortes do estado ocorreram em Salvador (10), Lauro de Freitas (1), Itapetinga (1), Utinga (1) e Adustina (1).

Casos da doença

De acordo com o último boletim divulgado pela Sesab, na tarde dessa terça (7), a Bahia tem 462 casos confirmados da covid-19. Além disso, são 106 pessoas curadas da covid-19 e outras 51 internadas, sendo 29 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs). Dos testados, 2.511 deram negativo, o que representa 95,01%.

Até o momento, 51 municípios baianos já possuem casos confirmados da doença. Salvador lidera, com 268 infectados (58,01%). Há pessoas contaminadas com idades que variam de 4 dias de vida a 96 anos, mas a faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 27,71% do total.

Apesar disso, o levantamento da secretaria aponta que o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes foi maior na faixa de 50 a 59 anos (5,92/100.000 hab), indicando o maior risco de adoecer nessa faixa etária.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)