Idoso é baleado durante tentativa de assalto no Parque Júlio César

Um idoso de 74 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã desta terça-feira (8), quando saia de carro do prédio em que mora, na Alameda Paradiso, no Parque Julio Cesar, na Pituba.

Segundo as primeiras informações, dois bandidos chegaram em outro carro e anunciaram o assalto, com intenção de levar o carro. O idoso reagiu. Um tiro foi disparado e atingiu a região do ombro da vítima. Ele ainda foi agredido com coronhadas na cabeça. Os bandidos fugiram em seguida.

A 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada, mas ao chegar a vítima já havia sido socorrida por familiares para um hospital. Nenhum suspeito foi preso.

O disparo transfixou a região do ombro e o idoso não corre risco de morrer.