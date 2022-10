Idoso é preso em flagrante após estuprar deficiente mental

Um idoso de 65 anos foi preso em flagrante após estuprar um homem que tem diagnóstico de deficiência mental. O suspeito foi detido nesta quinta-feira (7), na cidade de Ceilândia, Distrito Federal.

A vítima tem 32 anos e foi levada para um matagal. No local, o homem tentou ir embora, mas foi ameaçado enquanto o crime acontecia. Além disso, o suspeito teria feito mais ameaças para que não fosse descoberto.

De acordo com o portal Extra, o autor do crime foi preso após prestar depoimento. Caso seja condenado, o idoso poderá pegar de 6 a 10 anos de prisão. O delegado Thiago Boing, da 19ªDP, informou que os familiares denunciaram o suspeito após a vítima chegar em casa com medo. “Os parentes vieram à delegacia e disse que a vítima chegou em casa muito atordoada e abalada. Aos poucos, conseguiu descrever detalhes sobre o abuso. Em seguida, eles registraram ocorrência”, disse.