Idoso é resgatado após ficar soterrado em deslizamento de terra na Bahia

Um idoso foi resgatado por guarnições do 6º Grupamento de Bombeiros Militar (6ºGBM/Porto Seguro), após ficar parcialmente soterrado, da altura do peito para baixo, na Avenida Cristal, em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, nesta terça-feira (19). De acordo com populares a vítima estava trabalhando numa obra na encosta quando o deslocamento da terra aconteceu.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava ofertando oxigênio para a vítima quando os bombeiros chegaram ao local. Eles retiraram a terra do entorno e com o auxílio do Dispositivo de Extricação de Kendrick , o KED - uma espécie de colete para dar maior sustentação à coluna vertebral - fizeram a retirada do homem.

“Assim que fomos acionados deslocamos o mais breve possível. No local, ao encontrar o idoso parcialmente soterrado, conseguimos criar acesso e, com auxílio do KED, realizamos a sua retirada e transporte. A vítima foi levada pela equipe do Samu ao hospital com vida, consciente, e algumas dores no corpo devido ao impacto da massa de terra e a respectiva compressão”, explicou o tenente BM Mateus Nogueira.

Em caso de soterramento é importante que entrem em contato com o Corpo de Bombeiros o mais rápido possível através da Central 193, para que a vítima possa ser retirada o quanto antes e de forma segura para evitar maiores traumas.