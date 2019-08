Idoso furta ônibus em Mussurunga e só é parado na BR-324 após tiros da PM

Um idoso foi preso após furtar um ônibus da empresa Concessionária Salvador Norte Integra dentro da Estação Mussurunga, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (02). Jorge Fernando Pereira da Silva, 62 anos, aproveitou o horário de descanso do motorista e o cobrador para ter acesso ao veículo, que foi interceptado momentos depois pela Polícia Militar no início da BR-324.

O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Ainda não há informações sobre o motivo do furto. O delegado Nélis Araújo, titular da unidade, informou que Jorge está sendo interrogado nesta sexta.

Segundo Daniel Mota, um dos dirigentes do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, o furto aconteceu pouco antes das 7h. O ônibus do Consórcio Integra estava numa área da estação reservada para o estacionamento dos ônibus quando foi levado por Jorge Fernando.

“O motorista e o cobrador tinham acabado de chegar de uma viagem e pararam para tomar café. Como de costume, deixaram a chave no contato do veículo, uma vez que acreditavam que o local, por ser exclusivo dos rodoviários, era seguro. A segurança falhou”, declarou Daniel.

Ele pontou o fato de motorista e o cobrador terem saído e deixado a chave no contado do veículo. “É normal. Nesses 30 anos como rodoviário nunca tirei. É cultural deixar a chave no contato até na garagem. É para a necessidade de uma medida de emergência, como a possiblidade de que qualquer pessoa possa retirar o veículo numa situação de acidente ou incêndio”, explicou Daniel.

Ainda de acordo com ele, os próprios rodoviários acionaram a Polícia Militar que passou a perseguir o ônibus. “O homem insistia eu não parar”, contou o sindicalista. O veículo seguiu pela Avenida Dorival Caymmi e Estrada do CIA. Ao chegar na BR-324, o coletivo teve os pneus furados com os disparos efetuados pelos policiais que vinham atrás.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que “a guarnição interceptou o veículo, modelo Mercedes Benz Mpolo Torino, placa PJA-7967, no início da BR 324, segundo explicou o comandante do BPRv, tenente-coronel Jarbas Carvalho de Oliveira Júnior”.

Ainda segundo a nota, Jorge Fernando tem outras passagens pela polícia por furto e roubo e foi levado para DRFRV, onde foi autuado em flagrante.