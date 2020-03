Idoso que morreu em Niterói testou positivo para coronavírus, diz prefeito

Um paciente idoso que morreu em Niterói, Rio de Janeiro, testou positivo para coronavírus. A informação foi divulgada pelo prefeito Rodrigo Neves, nesta quinta-feira (19).

"Ao que tudo indica, o exame aponta para o coronavírus. Infelizmente, tudo indica isso. O primeiro exame confirmou isso, mas falta o segundo ainda. O homem contraiu do enteado, que veio de uma viagem do exterior", disse Neves, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Em um comunicado divulgado na terça-feira, o hospital Icaraí, onde ele estava internado, informou que o paciente morreu por choque séptico e pneumonia.

A unidade informou ainda que o idoso "possuía história epidemiológica para o COVID-19 (o enteado, que não foi atendido pelo Hospital Icaraí, veio de Nova Iorque, EUA, com teste positivo)", com quadro iniciado no dia 11 de março de 2020. "O paciente, além da idade, possuía comorbidades que o colocaram no grupo de risco", afirmou a unidade.

O paciente era hipertenso, ficou com "insuficiência respiratória aguda".