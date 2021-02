Idosos de 60 a 79 anos farão pré-cadastro para tomar vacina; veja cronograma

Para ter a real dimensão da quantidade de pessoas a serem vacinadas na faixa de 60 a 79 anos, a prefeitura abrirá um pré-cadastro, que começa na próxima semana. O cronograma será dividido em quatro diferentes fases e é necessário que os candidatos à imunização preencham o formulário.

O cronograma do pré-cadastramento foi dividido da seguinte maneira: na primeira semana do processo, ou seja, de segunda (22) a sexta-feira (26), o serviço estará disponível para idosos na faixa etária de 75 a 79 anos; na segunda semana (dias 1º a 5 de março), de 70 a 74 anos; na terceira (dias 8 a 12 de março), de 65 a 69 anos; e na quarta semana (dias 15 a 19 de março), de 60 a 64 anos.

É através desse cadastramento que o município consegue saber o tamanho real da população nessa faixa-etária e pensar estratégias de imunização. O pré-cadastro pode ser feito de forma virtual ou presencial. Para quem mora em Salvador, mas ainda não fez o registro, é necessário fazê-lo presencialmente nas unidades de saúde ou através do site https://www.recadastramento.saude.salvador.ba.gov.br.

Para os idosos que pretendem alterar o local de moradia de outro município para a capital, é necessário se dirigir presencialmente a umas das 10 Prefeituras-Bairro com documento oficial com foto e comprovante de residência na capital.

“Tem pessoas que não residem em Salvador, mas que estão por aqui, então, é necessário fazer esse cadastro. Estamos nos antecipando, não queremos que as pessoas esperem a vacina chegar para depois verificarem se estão cadastradas, e, muitas vezes, pegando pegar fila para se recadastrar”, contou o prefeito Bruno Reis.

Quem já está cadastrado só precisa aguardar o momento da vacina. O site para realização deste processo é o https://saude.salvador.ba.gov.br.

Cadastro defasado prejudicou planos

A discrepância entre a estimativa da população idosa de Salvador e o número de pessoas com 85 anos ou mais que compareceram aos postos de vacinação para serem imunizadas contra o novo coronavírus levou a prefeitura a pedir que todos os idosos da capital façam o pré-cadastramento.

Nesta sexta-feira (19), durante a inauguração de uma unidade de saúde no bairro de Valéria, o prefeito Bruno Reis apresentou o balanço parcial da vacinação da covid-19. Ele explicou que, com base nos dados da imunização da Influenza, Salvador teria 65 mil idosos e que esse percentual serviu de referência para o fornecimento das doses contra o novo coronavírus pelo Governo Federal. Porém, na prática, a gestão municipal identificou que o dado estava defasado.

“Quando iniciamos a vacinação, a estimativa de pessoas acima de 90 anos era 6.315, mas foram recadastradas 7.819, portanto, 1,5 mil a mais. E, na hora da aplicação, comprovaram ter essa idade 9.350 pessoas, ou seja, 3 mil a mais do que a gente tinha estimado. No caso de 85 a 90 anos, era estimado um público de 10.857, mas foram imunizados 13.268, ou seja, mais 3 mil pessoas a mais. Foram 6 mil idosos a mais do que a gente tinha estimado”, afirmou o prefeito.

Desde que a vacinação contra o novo coronavírus começou, Salvador recebeu e aplicou 166 mil doses, sendo 86 mil para trabalhadores da saúde - a categoria tem 103 mil profissionais - e os demais para idosos e pessoas com deficiência grave.