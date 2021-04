Igor Kannário assume traição e fim de casamento com Lai Mattos: 'Errei'

Após polêmicas e boatos nas redes sociais, o cantor e deputado federal Igor Kannário confirmou o fim de seu casamento com a influencer Lai Mattos. De acordo com o "Príncipe do Guetto", o motivo do término foi uma traição praticada por ele.

O relacionamento de Igor e Laíza começou por volta de 2016 e, em 2018, ele a pediu em casamento. Eles são pais de Líam, nascido em julho de 2019.

O deputado deu mais detalhes da separação em um vídeo de quase 4 minutos postado na manhã desta quarta-feira (28) em seu Instagram. Kannário disse que não irá fugir das responsabilidades.

"A gente está separado por erro meu, eu pisei na bola. Nada de relacionamento abusivo. Não existe isso. Não existe essas coisas de deixar a mulher sem liberdade, não sou um cara doente de ciúmes. Sou muito confiante e ela também. Não foi nada mais do que uma traição. Sei que muita gente vai me crucificar, falar um monte de coisa, mas eu errei, sei que errei", revelou.

Lai já tinha dado a entender que a situação do casal não estava boa em um story postado na noite de terça (27). Independente de qualquer coisa, Igor é pai do meu filho e não vou torelar coisas feias no meu Insta. Antes que digam qualquer coisa, não estou defendendo ninguém. Apenas estou pedindo respeito pelos meus filhos. Eu só quero agora viver minha vida e tentar não ter outra crise de ansiedade", escreveu na publicação.

Apesar do término e da traição, Igor disse ainda ama a ex-companheira. "Ela sempre foi uma mulher maravilhosa, que tem tudo na vida. Respeito muito dela, a amo demais. Foi uma mulher que me fez descobrir o amor verdadeiro", declarou-se.