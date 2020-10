Igreja Católica encaminha canonização de 'influencer' que curou garoto brasileiro

Corpo do beato Carlo Acutis fotografado durante cerimônia em Assis, na Itália, em janeiro deste ano; adolescente morreu em 2006 (Foto: IPA/Sipa USA)

O italiano Carlo Acutis deve se tornar o primeiro "influencer" em questões religiosas a se tornar santo. Neste sábado (10), a Igreja Católica beatificou o rapaz, morto de leucemia aos 15 anos, em Monza, na Itália, em 12 de outubro de 2006. A cerimônia solene, que aconteceu na Basílica de São Francisco de Assis, na presença da família do jovem, foi transmitida ao vivo pela internet.

A beatificação foi anunciada após a Igreja reconhecer o que considera ser um milagre realizado por Acutis a um menino no Brasil. As informações são do G1.

Antes da beatificação, ele havia sido declarado "venerável" em 5 de julho de 2018. Quase um ano depois, seus restos mortais foram transferidos para Assis, onde foi beatificado.

Segundo a Igreja, o corpo do adolescente ainda está "intacto", com sua calça jeans e tênis. O Vaticano afirma que os restos mortais foram "recompostos", mas não detalha o processo.

A data de celebração do jovem beato passa a ser 12 de outubro, Dia das Crianças no Brasil e data em que se celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do país.

O portal oficial da Santa Sé, o Vaticano News, publicou uma homenagem a Acutis em que afirma que, "de todas as virtudes cardeais (prudência, justiça, fortaleza e temperança) e teologais (fé, esperança e caridade)" de Acutis, "é a fortaleza que mais se sobressai".

"Antes de morrer, quando perguntaram se não estava triste por morrer jovem, ele [Acutis] respondeu: 'Não, porque eu não desperdicei nem um minuto da minha vida fazendo coisas que não agradam a Deus'. Ou seja, para Carlos, agradar a Deus significa ter uma vida plena. Não agradar a Deus significa desperdiçar a vida", afirmou na publicação o frade capuchinho Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, reitor do santuário do Despojamento em Assis, onde o jovem está sepultado.

Futebol e videogame

Ainda de acordo com o G1, o beato adolescente amava jogar futebol, videogame e comer Nutella e sorvete. Ele dedicou boa parte de sua vida ao catecismo virtual e à criação de redes online para conectar mais de 10 mil paróquias.

Filho de pais italianos, Carlo Acutis nasceu em Londres em 1991, mas logo se mudou com a família para a Itália. Em Milão, já na adolescência, Acutis criou um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre já relatado na Igreja e para evangelizar — daí o título de "padroeiro da internet".

Milagre no Brasil

A caminhada para a santificação de Carlo Acutis começou em 2013, quando a família de um menino de Mato Grosso do Sul afirmou que o garoto se curou de uma doença grave após tocar em uma relíquia do beato, uma roupa contendo o sangue de Carlo.

Menino que recebeu milagre e patentes em paróquia no Mato Grosso do Sul, com foto de Acutis ao fundo (Foto: Redes sociais)

A relíquia está em uma paróquia em Campo Grande, comandada pelo padre Marcelo Tenório, que realiza missas ao beato todo dia 12 de outubro.

"A criança, me lembro bem, estava raquítica e tinha problemas de pâncreas anular. Ela não comia nada, não ingeria nem sólido nem líquido e teve a cura logo depois", afirmou ao G1 o padre Marcelo Tenório.

A beatificação é o primeiro passo para se tornar santo da Igreja, que é necessário ter intercedido dois milagres. O jovem é considerado pelo papa Francisco "brilhante" e "criativo", um exemplo para as novas gerações.

"É verdade que o mundo digital pode expô-lo ao risco do retraimento, do isolamento ou do prazer vazio. Mas não podemos esquecer que neste ambiente há jovens que também são criativos e, às vezes, brilhantes", escreveu o papa Francisco, dando como exemplo Carlo Acutis.