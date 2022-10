Igreja do Rosário dos Pretos faz homenagem especial nesta segunda (24)

A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, está fazendo uma celebração especial na manhã desta segunda-feira (24). Integrantes da Irmandade dos Homens e Mulheres Pretos, organização que existe há mais de 300 anos, estão reunidos em oração pelos membros que morreram. Haverá procissão depois da missa.

As vestes típicas com os mantos negros atraíram a atenção de baianos e turistas, e representantes da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira, e das Irmandades dos Homens Pretos de São Paulo (SP) e de Olinda e Recife (PE) também estão participando da celebração. A missa começou por volta das 9h30 e está sendo transmitida pelas redes sociais da Igreja.

Um dos momentos mais emocionantes foi quando os integrantes formaram um corredor na nave do templo e acenderam as velas pelos que partiram, enquanto os nomes eram lidos em voz alta. O público também pode colocar no cesto nomes de entes queridos que partiram. Mais tarde os papéis serão levados em procissão e depois depositados no cemitério que fica nos fundos da igreja.

Atualmente, a Irmandade de Salvador tem 227 membros. O ferroviário aposentado Luiz Lopes tem 95 anos e dificuldade para caminhar, mas mesmo assim fez questão de comparecer. Sentado na primeira fileira, ele disse que não lembra há quanto tempo faz parte do grupo.

"Faz muitos anos que faço parte da Irmandade. Fazia um ano que não participava das celebrações, porque tenho dificuldade para chegar, então, estou muito feliz de poder estar aqui hoje", contou enquanto era abordado a todo instantes por membros mais jovens do grupo que queriam cumprimentá-lo.

A procissão será realizada nas ruas do Pelourinho, logo após a missa.