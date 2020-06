Igreja na Barra reabre pela primeira vez após início da pandemia para celebrar trezena

A Igreja de Santo Antônio da Barra reabriu as portas pela primeira vez após o início da pandemia em Salvador e começou, neste domingo (31), as missas da Trezena de Santo Antônio, conhecido como Pai dos Pobres e “santo casamenteiro”. Para esta celebração que vai até o dia 13 de junho, a igreja permitirá a entrada de até 63 pessoas, duas em cada um dos seus pouco mais de 30 bancos. As cerimônias também estão sendo transmitidas online.

Por decreto estadual, eventos com mais de 50 pessoas estão proibidos em toda a Bahia até 21 de junho. De acordo com o padre José Ivan Dias, embora tenha capacidade para receber até 63 pessoas, a maior ocupação que teve foi na data da última vez em que o espaço foi aberto, no Domingo de Páscoa, em 4 de abril. Neste dia, seis pessoas participaram presencialmente.

O padre disse que um funcionário da igreja fica na porta da igreja controlando a entrada e o uso de máscaras. Se estiver sem o material de proteção não entra. “A maioria das pessoas que frequentavam eram idosos, mas agora estão todos se protegendo em casa”, explica.

Já na transmissão pelo Instagram a audiência foi de 600 pessoas simultâneas só neste domingo. Entre ontem e hoje, só quatro a cinco pessoas participaram presencialmente. As missas iniciarão às 18h e terão duração de uma hora. “É um momento especial do padroeiro da nossa igreja. A gente quer levar um pouco de esperança, fé e encorajamento para esse momento”, justificou o padre, que já chegou a ser contaminado pela covid-19.

Diversas paróquias da capital e da Região Metropolitana estão prestando homenagens em missas dedicadas ao santo. Conforme a Arquidiocese de Salvador, as celebrações deverão ser acompanhadas através das redes sociais. Entre as paróquias que estão realizando está a de Antônio Além do Carmo, localizada no bairro de mesmo nome, Paróquia Santo Antônio, em Alto de Coutos, e a Paróquia Santo Antônio de Portão, em Lauro de Freitas.

Na cerimônia no Santo Antônio Além do Carmo, a imagem da figura santa ainda percorrerá as principais ruas do bairro. Ao CORREIO, a Arquidiocese Salvador informou que está seguindo os decretos municipal e estadual.

Para acompanhar as missas virtuais:

Igreja de Santo Antônio da Barra - Instagram | Facebook

Paróquia Santo Antônio Além do Carmo - Instagram | Facebook | Youtube

Paróquia Santo Antônio, em Alto de Coutos - Facebook | Google Meet

Paróquia Santo Antônio de Portão, Lauro de Freitas - Instagram | Youtube